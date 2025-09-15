Ospedale Agrigento, un estintore contro l’ingresso di un reparto

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 43 anni di Favara. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di danneggiamento perché ha scagliato un estintore contro l’ingresso del reparto di psichiatria dell’ospedale di Agrigento. E ciò perché gli sarebbe stato rifiutato il ricovero preteso. Il personale sanitario, prima delle escandescenze e la reazione violenta, gli avrebbe spiegato quale procedura seguire per le sue esigenze mediche.