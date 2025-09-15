Ospedale Agrigento, un estintore contro l’ingresso di un reparto

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 43 anni di Favara. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di danneggiamento perché ha scagliato un estintore contro l’ingresso del reparto di psichiatria dell’ospedale di Agrigento. E ciò perché gli sarebbe stato rifiutato il ricovero preteso. Il personale sanitario, prima delle escandescenze e la reazione violenta, gli avrebbe spiegato quale procedura seguire per le sue esigenze mediche.
Notizie correlate
-
Incidente a Cammarata: un denunciato per guida in stato di ebbrezzaCondividi Visualizzazioni 95 A Cammarata, nel centro cittadino, in via Padre Girolamo, per cause in corso...
-
Aldo Mucci (SGS) : “Quel cambio di passo del Ministro Valditara”Condividi Visualizzazioni 376 Dopo 20 anni, dieci ministri e una serie di riforme incompiute,rimaste prive di...
-
La CGIL di Agrigento saluta con grande soddisfazione la nomina di Nenè Mangiacavallo a Presidente di ECUACondividi Visualizzazioni 376 Da tempo il nostro sindacato si batte per avere una guida forte stabile...