Ospedale Agrigento, si è svolto il sit-in per l’acceleratore lineare radioterapia

Ad Agrigento innanzi all’ospedale “San Giovanni di Dio” si è svolto un sit – in organizzato dall’Area Progressista per rivendicare la dotazione di un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. I parlamentari Davide Faraone, Ida Carmina e Giovanna Iacono, presenti alla manifestazione, invocano le dimissioni del manager Capodieci perché non ha partecipato al confronto. Giovanna Iacono ha annunciato una interrogazione parlamentare.
