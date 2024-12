Ospedale Agrigento, “Natale in pediatria”

Condividi

Ad Agrigento sabato prossimo 14 dicembre all’ospedale “San Giovanni di Dio”, alle ore 10:30 sono attesi i “Super eroi”, per la gioia dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria diretto da Giuseppe Gramaglia. I personaggi si caleranno con le funi verso le stanze dei degenti. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Nazionale Super Eroi Acrobatici.

Poi domenica 15 dicembre, alle ore 10:30, in reparto l’associazione “Fiat 500” consegnerà dei regali ai bambini .

Sabato 21 sarà presente l’Associazione “Motor life”.

Domenica 22, alle 17.30, visita in corsia dell’Associazione “Gioventù nazionale città di Agrigento”

Lunedì 23 manifestazione natalizia organizzata dal Rotary Club, Inner Wheel e Rotaract giovani.

Venerdì 27 alle 11 l’associazione “Favara per il futuro”.

Sabato 28 alle 11 l’esibizione della “Corale the angels” con canti e musiche e il dono di una nuova libreria in legno per la ludoteca “Aquilone”.