Orrore e tradimento: violenze su una minore per anni, arrestato dopo la condanna definitiva

Una storia di abusi, silenzi e tradimento familiare che per anni sarebbe rimasta nascosta tra le mura domestiche. Una vicenda che racconta ancora una volta quanto possano essere devastanti i crimini contro i più vulnerabili.

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di un uomo originario della provincia di Agrigento, condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di quattordici anni, alla quale era legato da vincoli di parentela.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli abusi sarebbero iniziati quando la vittima aveva appena undici anni. Un incubo che, secondo il racconto della giovane, si sarebbe ripetuto più volte negli anni successivi, fino alla maggiore età. Episodi che si sarebbero consumati sia durante le vacanze estive in Sicilia, sia nei mesi invernali nel bresciano, quando l’uomo soggiornava presso l’abitazione della famiglia della ragazza.

Un rapporto di fiducia trasformato in violenza, una figura che avrebbe dovuto proteggere e che invece – secondo quanto accertato in sede giudiziaria – avrebbe approfittato della fragilità e della giovane età della vittima.

L’inchiesta è partita dalla denuncia della ragazza, un passo difficile e coraggioso che ha permesso agli investigatori di ricostruire anni di abusi. Gli elementi raccolti durante l’attività investigativa hanno trovato pieno riscontro nel processo.

Il GUP del Tribunale di Brescia ha quindi condannato l’uomo a 8 anni e 8 mesi di reclusione, sentenza successivamente confermata dalla Corte d’Appello.

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, sezione reati contro la persona e in danno dei minori, hanno rintracciato il condannato nella sua abitazione di Montevago. L’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa circondariale di Agrigento, dove dovrà scontare la pena.