Ormai è la strada maledetta: due morti sulla Palermo Sciacca

Scontro frontale sulla SS 624: due vittime e traffico deviato

Un grave incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, dove un tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 8,400, nel territorio di Altofonte. Lo scontro frontale tra due automobili è risultato fatale: due persone hanno perso la vita. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Per consentire gli interventi di soccorso e i rilievi necessari, la circolazione è temporaneamente deviata in loco attraverso gli svincoli di Giacalone e Altofonte, con utilizzo della strada provinciale 69 bis come percorso alternativo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

La situazione rimane in evoluzione e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di prevedere possibili rallentamenti lungo l’itinerario.