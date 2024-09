Ordine dei Medici di Palermo, annullata la elezione per gravi anomalie

Condividi

Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Omceo di Palermo per il quadriennio 2025-2028, a causa di una presunta irregolarità, in autotutela e a salvaguardia dell’immagine dell’istituzione ordinistica, sono state annullate dal presidente del seggio.

Il caso è esploso nel tardo pomeriggio quando una dottoressa, Ornella Barraco, si è accorta di un’anomalia che non poteva certo sfuggire ai suoi occhi.

Al momento di firmare il registro per ritirare la scheda ed esprimere la preferenza risultava che prima di lei lo avesse fatto il fratello. I nomi sono annotati in ordine alfabetico.

Sono stati subito chiamati i Carabinieri e la Polizia che adesso dovranno capire di chi è stata la mano che ha apposto quella firma.