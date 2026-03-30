Ordine degli Architetti: rigenerazione urbana e decoro per Agrigento

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L’Ordine degli Architetti di Agrigento traccia un percorso a tappe per affrontare le principali criticità del territorio, puntando su rigenerazione urbana, riduzione del consumo di suolo, infrastrutture strategiche, contrasto al dissesto idrogeologico e protezione delle coste dall’erosione. La prima fase riguarda rigenerazione e decoro urbano, con focus sul centro storico svuotato dall’espansione edilizia e dalla mancata crescita demografica, che ha portato degrado e fatiscenza. Il presidente Rino La Mendola propone un cambio di paradigma: blocco dell’espansione edilizia, incentivi fiscali per la ristrutturazione di case e locali, ripopolamento del centro storico e rilancio di botteghe artigianali e attività commerciali. Per garantire il successo, sono necessari interventi pubblici per pavimentazioni, illuminazione artistica, parcheggi ai margini della città antica e pedonalizzazione, stimolando investimenti privati. Il progetto include il recupero dei quartieri abbandonati dell’Addolorata, Santa Croce e Rabato, collegati all’asse principale di via Atenea, Piazza Pirandello e via Garibaldi, e l’integrazione del parco ICORI. Parte delle risorse sono già disponibili grazie a un finanziamento regionale, mentre ulteriori fondi saranno cercati nella programmazione comunitaria 2021-2027. L’Ordine invita i candidati a sindaco a considerare queste proposte come primo contributo per il rilancio della città.