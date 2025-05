Ordine degli Architetti: focus sul decreto Salva casa, grande successo di pubblico al primo convegno della fiera per costruire, organizzato dall’Ordine degli Architetti  

Condividi

Nella gremita sala Zeus del Palacongressi, ieri pomeriggio, l’Ordine degli architetti, presieduto da Rino La Mendola, ha promosso un convegno che ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti sul tema: “Salva casa: procedure, modulistica e gestione delle difformità”.

Nonostante il maltempo, il convegno ha registrato un grande successo di pubblico, composto da liberi professionisti, pubblici dipendenti ed altri operatori economici del settore dell’edilizia.

Cominciato subito dopo il taglio del nastro di “Una fiera per costruire”, il convegno ha acceso un focus su un argomento di largo interesse, qual è il Salva Casa, affrontando il tema da diverse prospettive.

“Unitamente ad altri Ordini professionali dell’area tecnica – ha detto il presidente Rino La Mendola – abbiamo voluto offrire il nostro contributo a questa interessante Fiera, organizzando diversi momenti di aggiornamento professionale su temi di interesse comune nel settore dell’edilizia. Il convegno di oggi, organizzato dall’Ordine degli architetti, è stato dedicato a un tema di grande attualità: il Salva casa, una norma che nasce per regolarizzare piccole difformità edilizie e per stimolare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. I relatori si sono soffermati, in modo particolare, sulle procedure da adottare per capitalizzare al meglio questa norma superandone le criticità”.

Non a caso, tra i relatori, l’avvocato Vittorio Fiasconaro ha discusso dell’ambito legale della norma: “L’evento è molto interessante – ha spiegato – perché mette insieme le competenze del giurista e dei tecnici per risolvere il problema relativo alla poca chiarezza delle norme e quindi alle difficoltà di interpretarle”.

Presenti al convegno, numerosi dipendenti della pubblica amministrazione “per parlare tutti insieme – ha sottolineato Nunzio Santoro, dirigente del Comune di Bagheria – del Salva casa, che nasce con una grande aspettativa ma con delle difficoltà da superare di concerto con la pubblica amministrazione”.

“La complessità normativa del decreto Salva casa – ha affermato Gianluca Oreto, moderatore del convegno e direttore di lavoripubblici.it – ha generato tante difficoltà applicative per i tecnici impegnati sia nella pubblica amministrazione, che nella libera professione. Quest’evento, infatti, nasce dall’esigenza di comprendere le modalità applicative del Decreto nella nostra regione”.

“Abbiamo discusso su un tema di grande interesse e attualità -ha commentato Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – con qualificati relatori che hanno trattato il decreto Salva casa, nella sua complessità, da diverse prospettive, anche giuridiche, in modo da semplificarne l’attuazione”.