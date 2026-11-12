Ordigno esplosivo intimidatorio a Licata

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A Licata nella zona del porticciolo turistico un ordigno artigianale è esploso innanzi al portone d’ingresso dell’abitazione di un pensionato di 67 anni. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbero state due le persone che hanno collocato l’ordigno prima di allontanarsi rapidamente. Il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Indagini sono in corso anche avvalendosi dei sistemi di video-sorveglianza presenti sul posto. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta.