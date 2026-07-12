Operazione “Cappio”, Cassazione conferma le condanne: sentenza definitiva per i fratelli Maira

Redazione
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La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al procedimento nato dall’operazione “Cappio”, confermando in via definitiva le condanne nei confronti dei fratelli Antonio e Giuseppe Maira, entrambi originari di Canicattì, coinvolti nell’inchiesta che nel 2012 fece emergere un presunto sistema di usura ed estorsioni.

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese, rendendo esecutive le pene già stabilite nel precedente grado di giudizio. Antonio Maira, 76 anni, dovrà scontare una condanna a 7 anni, 9 mesi e 11 giorni di reclusione. Per il fratello Giuseppe Maira, 72 anni, è stata invece confermata la pena di 3 anni di carcere.

Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Paolo Ingrao, potrà tuttavia richiedere l’accesso a misure alternative alla detenzione, previste dall’ordinamento per pene di tale entità.

L’inchiesta “Cappio”, coordinata dalla magistratura, aveva acceso i riflettori su un presunto giro di prestiti a tassi usurari e richieste estorsive nella città di Canicattì. Il processo di primo grado si era concluso con tre condanne e dieci assoluzioni.

Antonio Maira era stato indicato dagli investigatori come una figura di particolare rilievo criminale, ritenuta vicina agli ambienti della Stidda. Il suo nome è tornato recentemente alla ribalta giudiziaria: due anni fa è stato infatti arrestato dalla polizia con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per quella vicenda, distinta dal processo “Cappio”, è già stato condannato in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione.

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