Operaio muore cadendo da un’impalcatura: disposta l’autopsia

Tragedia sul lavoro a Palermo, nella zona industriale di via Emiro Giafar. Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava effettuando alcuni interventi di riparazione all’interno di un capannone.

L’incidente è avvenuto nella sede della Puleo Group srl, azienda che commercializza biancheria, intimo e articoli per la casa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando all’interno della struttura quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dall’altezza dell’impalcatura.

All’arrivo dei sanitari del 118, per l’operaio non c’era purtroppo più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti si concentrano in particolare sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e sulla regolarità dell’assunzione del lavoratore. La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni all’istituto di Medicina legale.

Alessio La Targia lascia la moglie e due figli. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una piaga che continua a mietere vittime.