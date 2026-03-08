Operaio di Gela muore in un incidente sul lavoro in Germania: aveva 25 anni

Condividi

Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a Marco Catania, operaio di 25 anni originario di Gela, deceduto mentre era impegnato in un cantiere nella zona di Potsdam, in Germania.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava svolgendo le proprie mansioni quando si è verificato l’incidente che gli è stato fatale. Nello stesso episodio sono rimasti coinvolti anche altri tre operai presenti nel cantiere: per loro, fortunatamente, solo ferite lievi. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità locali, che stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Marco Catania lavorava spesso all’estero per partecipare alle attività nei cantieri, spostandosi periodicamente per motivi professionali. La sua famiglia vive in Germania, mentre lui aveva scelto di rimanere nella sua città natale, mantenendo comunque un forte legame con il territorio.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità gelese. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso il cordoglio della città attraverso una nota ufficiale, manifestando vicinanza alla famiglia del giovane operaio.

Nel messaggio, il primo cittadino ha sottolineato il dolore dell’intera comunità per la perdita di un giovane che lavorava lontano dalla propria terra per costruire il proprio futuro. L’amministrazione comunale e la città di Gela hanno quindi rivolto un pensiero di affetto e solidarietà ai familiari, stringendosi attorno a loro in questo momento di grande dolore.