Operaio di Agrigento muore dopo una caduta nel cantiere del Ponte Morandi: aperta un’indagine

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Tragedia sul lavoro nel cantiere del Ponte Morandi, dove un operaio di 53 anni, Gerlando Brucceri, ha perso la vita in seguito a una caduta da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni all’interno dell’area di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, non viene esclusa l’ipotesi che un malore improvviso possa aver provocato la perdita di equilibrio e la successiva caduta. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause dell’accaduto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo, e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’area del cantiere è stata transennata e messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e delle indagini. Gli investigatori dovranno verificare ogni elemento utile a fare piena luce sulla tragedia e accertare l’eventuale presenza di responsabilità.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, mentre si attendono gli esiti degli accertamenti che dovranno stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta.