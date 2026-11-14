Operaio di 34 anni precipita da un’impalcatura: trasferito d’urgenza in elisoccorso a Palermo

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Grave incidente sul lavoro all’interno del 134° Centro Radar dell’Aeronautica Militare, in località Cala Francese. L’uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in lavori di demolizione.

Momenti di paura a Lampedusa per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio edile di 34 anni. L’infortunio si è verificato all’interno del 134° Centro Radar dell’Aeronautica Militare, nella zona di Cala Francese.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando alcuni lavori di demolizione di una parete quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato dall’impalcatura, compiendo un volo di circa tre metri.

L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento. Immediatamente è scattato l’allarme e, considerate le condizioni dell’operaio e i traumi riportati, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il 34enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.