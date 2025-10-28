Operaio agrigentino truffato da un falso carabiniere

Un operaio agrigentino è stato truffato da un falso maresciallo dei Carabinieri, che gli ha telefonato: “Il direttore della sua banca è sotto inchiesta per operazioni sospette sui conti dei clienti. Le conviene fare un bonifico su un conto sicuro. Le indico l’Iban”. Il malcapitato è caduto nella trappola e ha disposto un bonifico di 7.000 euro. Poi, ma troppo tardi, ha compreso di essere stato truffato. L’operaio ha sporto denuncia. Indagini sono in corso per identificare i truffatori.
