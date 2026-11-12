Operaio agrigentino muore in un cantiere

Tragedia nella giornata di oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio di 50 anni, originario di Menfi, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile.L’incidente è avvenuto in via Arabia Saudita, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una villetta. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno del cantiere. Una ricostruzione che dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti delle autorità competenti.
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