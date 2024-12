Open Arms, processo a Salvini: assolto perchè il fatto non sussiste

Condividi

Visualizzazioni 99

Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.



Stringe i pugni nel segno di vittoria, abbraccia chi gli capita. Matteo Salvini si guarda intorno, cerca Francesca Verdini. Lei è in lacrime, lo raggiunge: e si lasciano andare in un lungo abbraccio. L’avvocato Giulia Bongiorno è commossa. “Siete stati tutti bravi”, dice Salvini.



“C’è un giudice a Palermo! Un abbraccio a Matteo Salvini”. E’ il tweet del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “‘E un grande giorno per l’Italia”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

(ANSA)