Ong Nadir sbarca 44 migranti a Lampedusa: 2 in ospedale

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La barca a vela Nadir, dell’Ong tedesca Resqhip, ha attraccato al molo di Lampedusa sbarcando 44 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Dopo un primo controllo sanitario, due persone, un uomo e una donna, sono state trasferite al Poliambulatorio per accertamenti. Gli altri migranti, provenienti da Guinea, Ghana, Etiopia, Niger, Nigeria, Sudan, Sud Sudan e Somalia, sono stati condotti nel Centro d’accoglienza di contrada Imbriacola, rimasto vuoto negli ultimi giorni. I migranti hanno dichiarato di essere partiti a bordo di un gommone di sei metri da Zuwara, in Libia, pagando mille euro a testa.