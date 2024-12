Ong dirottata a Porto Empedocle dopo un soccorso di migranti in mare

Condividi

Visualizzazioni 119

Il ministero dell’Interno ha assegnato alla nave ong Resq People il porto sicuro di Porto Empedocle. La ong ieri mattina ha soccorso nel canale di Sicilia, a una cinquantina di miglia marine da Lampedusa, in area Sar maltese, una barca in vetroresina in pericolo, con a bordo 63 persone, tra cui 6 minori. Nel frattempo al largo di Lampedusa una motovedetta dell’assetto Frontex ha soccorso una barca con 50 migranti, sedicenti egiziani, pakistani e bengalesi, partiti dalla Libia. Sono stati condotti nel Centro d’accoglienza dell’isola.