Ondate di calore in Sicilia, scatta il piano sanitario: più controlli sui fragili e servizi potenziati

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La Sicilia rafforza le misure di prevenzione per affrontare le ondate di calore che stanno interessando il territorio. L’Assessorato regionale della Salute ha emanato una raccomandazione urgente destinata ai Comuni, alla Protezione civile, alle Aziende sanitarie provinciali e agli Ordini professionali, dopo che i bollettini del Ministero della Salute hanno segnalato livelli di rischio elevato e molto elevato.

L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva e coordinata per tutelare le categorie più esposte agli effetti delle alte temperature, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

Il documento, sottoscritto dal dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, e dall’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, invita tutte le strutture coinvolte a intensificare le attività di prevenzione nei giorni considerati più critici. Alle Asp viene chiesto di rafforzare il monitoraggio delle persone fragili, assicurare la continuità dell’assistenza domiciliare e predisporre un’organizzazione capace di far fronte a un eventuale aumento degli accessi ai pronto soccorso.

“L’azione delle istituzioni deve essere rapida e coordinata”, sottolinea l’assessore Caruso, evidenziando l’importanza della collaborazione tra sanità territoriale, enti locali e Protezione civile per limitare le conseguenze del caldo estremo sulla salute della popolazione.

Sul tema interviene anche Claudio Barone, segretario generale della Uil Pensionati Sicilia, che richiama l’attenzione sulle difficoltà del sistema sanitario. Secondo il sindacato, il solo ricorso ai pronto soccorso non è sufficiente a gestire i malori provocati dalle temperature elevate, mentre continuano a pesare la carenza di personale negli ospedali e le criticità della medicina territoriale, dalla Guardia medica ai servizi di prossimità.

Per Barone è necessario programmare interventi strutturali, poiché il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di calore un fenomeno sempre più frequente e non più un’emergenza occasionale. In una regione con una popolazione sempre più anziana, rafforzare la rete sanitaria e i servizi sul territorio diventa una priorità per garantire assistenza e prevenzione.

Con il piano straordinario attivato dall’Assessorato, la Regione punta quindi a migliorare la protezione delle persone più vulnerabili durante i periodi di caldo intenso, mentre le organizzazioni sindacali chiedono investimenti stabili per rendere il sistema sanitario più preparato ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.