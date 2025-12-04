On. Saverio Romano “esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del Gip”

‘Esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che non ha ravvisato gli elementi indiziari sufficienti riguardo alla mia posizione. Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti della magistratura, nella piena consapevolezza della mia totale estraneità alle accuse che sono state formulate nei miei confronti’. On Saverio Romano

