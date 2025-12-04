On. Saverio Romano “esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del Gip”

‘Esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che non ha ravvisato gli elementi indiziari sufficienti riguardo alla mia posizione. Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti della magistratura, nella piena consapevolezza della mia totale estraneità alle accuse che sono state formulate nei miei confronti’. On Saverio Romano
Notizie correlate
-
All’I.I.S. “Fermi” di Aragona una festa dell’amicizia per la Giornata internazionale delle persone con disabilitàCondividi Visualizzazioni 136 Una festa dell’amicizia, un abbraccio collettivo alla diversità, un invito a guardare l’altro...
-
Rifiuti combusti all’impianto Omnia: iniziativa congiunta di Cambiano, Catanzaro, La Vardera e delle deputate Carmina e IaconaCondividi Visualizzazioni 155 A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio...
-
Prestigioso incarico per il regista agrigentino Max PuglisiCondividi Visualizzazioni 136 Il regista agrigentino Max Puglisi è stato nominato direttore artistico a Liverpool al...