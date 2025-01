On. Roberto Di Mauro: “Vicino al sindaco Miccichè contro i vili attacchi di delegittimazione”

Condividi

“In questi giorni, Agrigento e la sua amministrazione sono state oggetto di attacchi strumentali e violenti, spesso legati al grande successo ottenuto con il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un risultato storico per la città e per l’intera comunità agrigentina, frutto di un lavoro intenso e appassionato. Attaccare chi si è impegnato per raggiungere questo traguardo significa non solo danneggiare la figura del Sindaco, ma anche svilire il valore di quanto è stato realizzato per Agrigento.

Per questo, esprimo la mia totale solidarietà al Sindaco di Agrigento, bersaglio di attacchi violenti e inaccettabili sui social. Questi episodi non solo sono vergognosi, ma rappresentano un’offesa all’intera comunità agrigentina. Voglio ribadire il mio pieno sostegno al suo operato amministrativo, che considero legittimo e orientato al bene della città. Ogni azione intrapresa dal Sindaco merita il massimo rispetto e supporto, e continuerò a difenderlo contro ogni tentativo di delegittimazione.”

Lo dichiara in una nota l’on. Roberto Di Mauro.