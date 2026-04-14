On. Di Mauro: “Ma quale Firetto? Tutto è ancora in alto mare…”

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Il centrodestra agrigentino continua a muoversi nel caos più totale. Nelle scorse ore era circolata con insistenza la voce di un accordo ormai chiuso sulla candidatura di Calogero Firetto a sindaco di Agrigento. Una notizia che, se confermata, avrebbe finalmente dato un segnale di compattezza a un’area politica da tempo in difficoltà.

Ma la realtà, ancora una volta, è ben diversa.

Abbiamo sentito l’on. Roberto Di Mauro e ha dichiarato testualmente: “Allo stato attuale, non esiste alcuna decisione definitiva. Firetto resta sì tra i nomi in campo insieme agli altri. Firetto certamente è una figura autorevole, persona stimata ma, ripeto, non c’è alcuna convergenza ufficiale né tantomeno una scelta condivisa”.

Queste le parole dell’onorevole Di Mauro.

E così si torna al punto di partenza. I nomi sono sempre gli stessi: Catalano, Firetto, Gramaglia. Un elenco che si ripete da settimane senza che si arrivi a una sintesi politica credibile.

Nel frattempo, il tempo scorre e il centrodestra resta paralizzato, incapace di esprimere una leadership e una visione. Una situazione che non è più solo imbarazzante: è politicamente grave. Perché a pagarne il prezzo sono gli elettori agrigentini, lasciati nell’incertezza e privati di un riferimento chiaro.

La sensazione è che, più che una trattativa politica, sia in corso uno stallo senza strategia. E ogni giorno che passa senza una decisione rafforza l’idea di un centrodestra diviso, fragile e incapace di assumersi responsabilità.

Agrigento aspetta risposte. Ma, almeno per ora, dal centrodestra arrivano soltanto rinvii e confusione.