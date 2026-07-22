Omicidio Vaccaro a Pavia, il 16enne accusato si difende: “Ho colpito perché temevo per la mia vita”

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“Mi sono sentito in pericolo, avevo paura e ho reagito d’istinto”. È questa la linea difensiva del 16enne egiziano accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara ucciso con una coltellata nella notte tra il 18 e il 19 aprile scorso in un parcheggio di Pavia.

Davanti agli investigatori il minorenne avrebbe fornito la propria ricostruzione dei fatti, sostenendo di essere stato prima minacciato e poi avvicinato da alcune persone. Secondo il suo racconto, la situazione sarebbe precipitata quando si sarebbe trovato davanti a due uomini: uno degli amici della vittima e successivamente un’altra persona descritta come più robusta e con la barba.

Il giovane avrebbe raccontato di aver percepito una situazione di pericolo e di aver reagito in preda al timore: “Ho sferrato una coltellata senza rendermi conto delle conseguenze”. Dopo il gesto, però, il sedicenne avrebbe riferito di essersi accorto subito della gravità della ferita riportata da Vaccaro, notando la presenza di sangue.

La Procura minorile dovrà ora verificare la versione fornita dall’indagato confrontandola con gli elementi raccolti durante le indagini, tra testimonianze, accertamenti tecnici e ricostruzione della dinamica dell’aggressione.

Nel frattempo il ragazzo è stato trasferito dal carcere minorile Beccaria di Milano a una struttura penitenziaria per minori di Benevento. Alla base dello spostamento ci sarebbero stati alcuni episodi problematici avvenuti all’interno dell’istituto milanese, dove il giovane avrebbe subito aggressioni da parte di altri detenuti.

La vicenda continua a suscitare forte dolore e attenzione, soprattutto nella comunità di Favara, dove Gabriele Vaccaro era conosciuto e stimato. La famiglia e l’intera comunità attendono ora che la magistratura chiarisca definitivamente cosa sia accaduto quella tragica notte.