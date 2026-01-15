Omicidio: ucciso un pastore

Condividi

Vito La Puma, 73 anni, allevatore di Borgetto, in provincia di Palermo, è stato ucciso nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini con tre colpi d’arma da fuoco, due alla testa e uno ad un braccio. L’uomo è stato colto intento a pascolare il suo gregge. Non sono stati trovati bossoli sul luogo del delitto: ecco perché si ipotizza l’uso di un revolver. Le indagini della Polizia si concentrano su contrasti personali legati al pascolo, perchè La Puma è stato gravato da precedenti per furto e invasione di terreni. L’assassino avrebbe atteso la vittima lungo una strada isolata, conosciuta da La Puma, e che frequentava abitualmente. Ascoltati familiari e conoscenti.