Omicidio, ucciso un ingegnere navale, si indaga sul movente

Condividi

Visualizzazioni 151

Si indaga sul movente dell’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, l’ingegnere navale in servizio alla Guardia costiera di 37 anni ucciso a colpi d’arma da fuoco a Siracusa al culmine di una lite insorta nei pressi di un bar, in via Elorina. L’uomo è morto all’ospedale Umberto I, dove è stato trasportato subito dopo la sparatoria avvenuta in un bar. Un uomo di 30 anni si è autoaccusato del delitto presentandosi con il proprio legale dai Carabinieri. E’ stato arrestato.