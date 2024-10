Omicidio, ucciso un bracciante agricolo di 69 anni

Condividi

In provincia di Palermo, in territorio di Monreale, in contrada Gambuca di Grisì, un bracciante agricolo di 69 anni, Salvatore Di Salvo, è stato rinvenuto morto, riverso a terra, ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco, forse un fucile. Il corpo senza vita è stato scoperto dai familiari preoccupati dal non riuscire a rintracciarlo dopo essersi recato al lavoro in campagna. Indagini sono in corso.