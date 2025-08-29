Omicidio tunisino a Ribera: istanza di giudizio abbreviato

Condividi

La difesa ha depositato istanza di ammissione al giudizio abbreviato, condizionato ad una perizia medica, per Ciro Ruvolo, 52 anni, di Ribera, agricoltore, già arrestato dai Carabinieri perché sarebbe il responsabile dell’omicidio di Mahjoub Aymen, il tunisino di 31 anni ucciso il 10 febbraio scorso a Ribera fuori da un bar, tra corso Umberto e via Buoni Amici, colpito a morte da due proiettili d’arma da fuoco, verosimilmente una pistola, esplosi da un’automobile in transito. Determinanti ai fini delle indagini sarebbero stati alcuni video dei sistemi di sorveglianza nella zona teatro del delitto, centrale e a ridosso del Municipio della “città delle arance”.