Omicidio stradale: condannato agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 156

Il 16 agosto del 2021, ad Agrigento, lungo la strada statale 640, nei pressi del bivio per contrada “Maddalusa”, lo scontro tra due scooter, che ha coinvolto anche due automobili in transito, ha provocato la morte di Michele Terrasi, 50 anni, di Agrigento, e il grave ferimento di suo genero, di 30 anni. Ebbene, il successivo 20 agosto il conducente di uno dei due scooter, Alessandro Fenech, 44 anni, anche lui agrigentino, è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura di Agrigento per guida in stato di ebbrezza, omicidio stradale e lesioni personali gravi, allorchè sarebbero stati accertati a suo carico 1,44 grammi di alcol per litro di sangue al momento dell’incidente, oltre l’elevata velocità. Adesso il Tribunale ha condannato Fenech a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)