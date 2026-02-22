Omicidio stradale ad Agrigento, condanna definitiva a tre anni per Maurizio Modica

È definitiva la condanna a tre anni di reclusione per Maurizio Modica, 56 anni, ritenuto responsabile di omicidio stradale per il tragico incidente avvenuto nel febbraio 2020 ad Agrigento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, rendendo irrevocabile la sentenza emessa in secondo grado.
Nello schianto perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, originario di Agrigento. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo della Peugeot condotta da Modica, che dopo l’incidente risultò positivo sia all’alcol test che agli accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti.
L’auto finì fuori controllo in via Teatro Tenda, nel tratto compreso tra Villaggio Mosè e San Leone, andando a impattare prima contro un palo e successivamente contro un muro di cinta. L’urto si rivelò fatale per Terrosi, mentre gli altri occupanti del veicolo, incluso il conducente, riportarono lesioni.
Nel processo di primo grado l’imputato era stato condannato a quattro anni di carcere; la Corte d’Appello aveva poi ridotto la pena a tre anni. Con la decisione della Cassazione si chiude definitivamente l’iter giudiziario legato alla vicenda.