Omicidio Sedita, in appello la procura chiede la conferma dei 23 anni: il 18 dicembre la sentenza

La Procura generale di Palermo ha chiesto la conferma integrale della condanna inflitta in primo grado a Salvatore Gioacchino Sedita, il 37enne di Racalmuto che il 13 dicembre 2022 – giorno di Santa Lucia – uccise i genitori Giuseppe Sedita e Rosa Sardo con oltre quaranta colpi di mannaia nell’appartamento di famiglia. Il processo d’appello si celebra davanti alla Corte d’assise di Palermo, dove questa mattina hanno discusso gli avvocati della difesa e quelli della parte civile. La sentenza è attesa per il prossimo 18 dicembre.

In primo grado, la Corte d’assise di Agrigento aveva condannato l’imputato a 23 anni di reclusione, cui si aggiungono altri tre da scontare in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza destinata a soggetti autori di delitti efferati con disturbi psichiatrici. Per Sedita i giudici avevano riconosciuto il vizio parziale di mente: secondo le perizie, l’uomo era sì capace di intendere e volere al momento dei fatti, ma in maniera gravemente scemata. Una condizione che ha comportato il riconoscimento dell’attenuante, pur lasciando intatta la responsabilità penale per l’omicidio dei genitori.

La valutazione dello stato psichico dell’imputato rappresenta il nodo centrale del processo. Sin dalle prime fasi dell’indagine, infatti, erano emerse gravi fragilità psicologiche e un passato segnato da tossicodipendenza, violenze domestiche e comportamenti aggressivi. Al momento dell’arresto Sedita dichiarò che a compiere il massacro era stato “un demone”, mentre in aula sostenne che le vittime non fossero i suoi veri genitori. Proprio per chiarire la sua reale condizione mentale, nel corso del dibattimento di primo grado erano state disposte diverse perizie.

Sul piano probatorio, invece, non sono mai emersi dubbi sulla responsabilità materiale dell’imputato: le testimonianze, le tracce scientifiche e la totale assenza di piste alternative hanno delineato un quadro univoco. Giuseppe Sedita e Rosa Sardo, molto conosciuti e stimati nella comunità di Racalmuto, da tempo subivano soprusi e minacce dal figlio. Quel giorno stavano pranzando insieme: la tavola apparecchiata per tre è la fotografia simbolo di una tragedia familiare annunciata. A lanciare l’allarme fu una delle figlie, avvertita da un vicino insospettito.

Adesso la parola passa ai giudici della Corte d’assise d’appello. Il 18 dicembre arriverà la decisione che stabilirà se confermare o modificare il verdetto emesso lo scorso anno.