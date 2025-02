“Omicidio preterintenzionale della madre”: arrestato il figlio

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in provincia di Trapani, hanno arrestato Girolamo Peraino, 51 anni. E’ sospettato di avere ucciso la madre, Anna Peralta, 84 anni, in casa con lui in via Guglielmo Oberdan a Marsala. La donna è morta dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione all’ospedale “Paolo Borsellino” per un avvelenamento da farmaci. E’ stato ipotizzato che l’anziana avesse tentato di suicidarsi. Dagli accertamenti medici è emersa però la presenza di un’emorragia interna provocata da lesioni alla milza. Adesso si sospetta invece che il figlio abbia picchiato l’anziana madre nei giorni precedenti il ricovero, provocando le ferite che ne hanno causato la morte. I due avrebbero litigato a causa delle continue richieste di denaro alla madre da parte del figlio per comprarsi droga. A Peraino la Procura diretta da Fernando Asaro contesta l’omicidio preterintenzionale.