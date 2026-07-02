Omicidio Mattarella: “impronta” inutilizzabile

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L’impronta sul lato guida della Fiat 127 dei killer di Piersanti Mattarella non è utilizzabile per la prova del Dna. Sarebbe stata determinante.

I consulenti hanno depositato la perizia sull’impronta lato guida della Fiat 127 bianca utilizzata dai killer dell’ex presidente della Regione, Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo in Via Libertà innanzi alla propria abitazione il 6 gennaio del 1980. Si sospetta che sia di Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, ma non è più riscontrabile, perché mancando le caratteristiche necessarie, con la prova del Dna, come ha certificato il Forensic Genetic Unit dell’ospedale Careggi di Firenze, primo punto di riferimento per le analisi di genetica forense in Italia, lo stesso che attualmente lavora sul caso Garlasco e la morte di Chiara Poggi. Indagato di depistaggio per la sparizione di un’altra potenziale prova determinante, ovvero il guanto di pelle indossato da uno dei due killer e trovato nella 127, è l’ex questore Filippo Piritore, nel gennaio ’80 a lavoro alla Squadra mobile di Palermo diretta da Bruno Contrada. Infruttuosa si è già rivelata la pista del terrorismo nero, con l’assoluzione di Giusva Fioravanti. La vedova Mattarella, Irma Chiazzese, lo riconobbe quando gli mostrarono la sua foto. I magistrati hanno sottolineato in sentenza la somiglianza fisica tra Fioravanti e il killer mafioso Nino Madonia, sottintendendo che la donna abbia confuso uno per l’altro perché somiglianti. Per il delitto di Mattarella sono stati condannanti solo i mandanti, ossia i boss della Cupola dell’epoca: Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci.