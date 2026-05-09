Omicidio Mangione: confermato ergastolo a Lampasona

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La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 19 aprile del 2024 dalla Corte d’Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, che ha condannato all’ergastolo Roberto Lampasona, 48 anni, di Santa Elisabetta, imputato dell’omicidio del pensionato di Raffadali, Pasquale Mangione, 69 anni, ex dipendente del Comune di Raffadali, ucciso a colpi di pistola in contrada “Modaccamo”, nelle campagne fra Raffadali e Cianciana, il 2 dicembre del 2011. I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale, in attesa di quantificare in sede civile il risarcimento del danno alle parti civili, costituite in giudizio tramite l’avvocato Samantha Borsellino.