Omicidio Mangione a Raffadali: invocata conferma ergastolo

La Procura Generale ha invocato la conferma della sentenza emessa il 19 aprile del 2024 dalla Corte d’Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, che ha condannato all’ergastolo Roberto Lampasona, 47 anni, di Santa Elisabetta, imputato dell’omicidio del pensionato di Raffadali, Pasquale Mangione, 69 anni, ex dipendente del Comune di Raffadali, ucciso a colpi di pistola in contrada “Modaccamo”, nelle campagne fra Raffadali e Cianciana, il 2 dicembre del 2011. I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000 euro, in attesa di quantificare in sede civile il risarcimento del danno alle parti civili, costituite in giudizio tramite l’avvocato Samantha Borsellino.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)