Omicidio La Puma: un arresto

La Polizia ha arrestato Francesco Lo Iacono, agricoltore di 47 anni, sospettato di avere ucciso Vito La Puma, allevatore di 73 anni, lo scorso 14 gennaio, nelle campagne di Partinico, in contrada Principe. Lo Iacono avrebbe sparato tre colpi di pistola alla testa e al volto dell’anziano, intento a pascolare il suo gregge, colpendolo a distanza ravvicinata. Il movente sarebbe legato a litigi per presunti furti di ortaggi: La Puma si sarebbe impossessato più volte di prodotti coltivati dall’agricoltore, che poi avrebbe rivenduto. Decisive per le indagini sarebbero state alcune telecamere di video – sorveglianza che hanno ripreso il furgone dell’indagato allontanarsi dalla zona del delitto.