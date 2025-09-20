Omicidio in Germania, accoltellato un licatese di 32 anni

Condividi

Si è trattato di un vero e proprio agguato contro Massimo Cammilleri, 32 anni, ucciso con diverse coltellate dopo essere rimasto coinvolto in una lite.

L’uomo è spirato dopo tre giorni di agonia (l’agguato è avvenuto la notte di martedi scorso) in un ospedale di Kreuztal, una cittadina di circa 30mila abitanti nella Renania settentrionale dove i medici hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte.

La polizia tedesca ha arrestato un sospettato. Si tratta di un ventottenne tedesco che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe anche un conoscente della vittima.

Non si conoscono i motivi ma alcuni testimoni avrebbero riferito agli investigatori di una lite tra i due ragazzi fino all’aggressione con un coltello.Gli amici di Massimo, che lavorava nel mondo della ristorazione, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia del giovane licatese.