Omicidio Fragalà: risarcimento 300.000 euro per ingiusta detenzione

Condividi

Visualizzazioni 105

La Cassazione ha confermato il verdetto della Corte d’Appello rigettando il ricorso della Procura Generale e del Ministero dell’Economia. E ha disposto un risarcimento di 300.000 euro a favore di Francesco Castronovo, di Palermo, che ha trascorso 3 anni in carcere e poi è stato assolto con sentenza definitiva dall’avere partecipato all’aggressione mortale dell’avvocato Enzo Fragalà, il 23 febbraio del 2010 a Palermo. Stesso indennizzo è stato già riconosciuto dalla Cassazione nel maggio del 2024 a favore di Francesco Paolo Cocco, anche lui in carcere per 1.104 giorni e poi assolto.