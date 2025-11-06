Omicidio Di Dio: confermato il carcere per i Frasconà

Il giudice per le indagini preliminari di Enna, Zelia Maimone, accogliendo le istanze della Procura, ha confermato l’arresto in carcere di Giacomo Frasconà, del fratello e del padre, indagati dell’omicidio per errore, in concorso, di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso innanzi ad un bar sabato scorso a Capizzi in provincia di Messina. Giacomo Frasconà, colui che ha sparato, non ha risposto alle domande del giudice ma, con dichiarazioni spontanee, ha discolpato fratello e padre, con lui in automobile, perché all’oscuro delle sue intenzioni.
