Omicidio del cardiologo Alaimo, il pg chiede la conferma della condanna a 22 anni

Il sostituto procuratore generale Salvatore Leopardi ha chiesto alla Corte d’Appello la conferma della condanna a 22 anni di reclusione inflitta in primo grado ad Adriano Vetro, il bidello cinquantenne di Favara accusato dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso nel suo ambulatorio il 29 novembre 2022.

Al centro dell’udienza d’appello anche la nuova perizia psichiatrica disposta per valutare l’eventuale vizio di mente dell’imputato. Il collegio di specialisti incaricato – composto da Gaetano Vivona, Felice Francesco Carabellese e Lia Parente – ha ribadito le conclusioni già emerse in primo grado: Vetro era pienamente capace di intendere e volere al momento del delitto. Una valutazione che rafforza l’impianto accusatorio e la richiesta della procura generale di confermare integralmente la pena.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, alla base dell’omicidio vi sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico necessario per il rinnovo della patente di guida. Nel primo pomeriggio di quel giorno, all’interno della clinica di via Bassanesi, Vetro avrebbe estratto una pistola clandestina e sparato un solo colpo, risultato fatale per il cardiologo. Dopo il delitto avrebbe tentato una breve fuga, interrotta dall’intervento dei carabinieri.

A incastrare l’imputato, oltre alla sua confessione, anche la testimonianza della segretaria dello studio, presente al momento dell’aggressione. Elementi che hanno portato alla condanna in primo grado a 22 anni di reclusione, con il riconoscimento della piena imputabilità.

Nel corso dell’udienza sono intervenuti anche i difensori di parte civile, gli avvocati Giuseppe Barba e Vincenzo Caponnetto, che rappresentano i familiari della vittima e l’Ordine dei medici, ribadendo la gravità di un delitto maturato per un motivo ritenuto “futile” e che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo sanitario.