Omicidio Contarini a Cattolica, condannato Ferrera in Appello

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L’omicidio di Giovanni Ferrera a Cattolica Eraclea: la Corte d’Assise d’Appello ha condannato l’imputato, Carmelo Contarini. I dettagli.

Il 13 settembre del 2023 il Tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato, quindi scavalcando il filtro dell’udienza preliminare ricorrendo l’evidenza della prova, di Giovanni Ferrera, 67 anni, di Cattolica Eraclea, imputato dell’omicidio, il 27 dicembre del 2022, del compaesano Carmelo Contarini, 51 anni, muratore. Ferrera ha raccontato: “Ho incontrato Contarini per discutere di alcuni lavori fatti per conto di una mia cugina, e di cui lei non era rimasta soddisfatta. Poi mi sono difeso dalla sua reazione”. Contarini è stato trafitto al torace da una sola coltellata. Poi la Corte d’Assise di Agrigento l’11 aprile del 2025 ha condannato Giovanni Ferrera a 14 anni e 2 mesi di reclusione. I giudici hanno concesso all’imputato le attenuanti generiche e hanno escluso dal movente i futili motivi. Adesso la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha ridotto la condanna a 9 anni e 5 mesi, a fronte del giudizio abbreviato condizionato. Ferrera con un coltello a serramanico ha pugnalato Contarini al petto, morto subito, cascando in un canalone dell’acqua piovana che costeggia la sua abitazione, in via Agrigento, a Cattolica Eraclea. Poi il pensionato, che si ipotizza essere stato diretto verso la caserma per costituirsi, è stato raggiunto e placcato dai Carabinieri. Se ciò non fosse stato, Ferrera sarebbe stato incastrato, perchè il luogo del delitto è spiato dagli occhi delle telecamere di video-sorveglianza montate dal Comune. Lui ha consegnato il coltello, e, dopo l’interrogatorio, è stato trasferito in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo”, in contrada Petrusa ad Agrigento. Giovanni Ferrera e Carmelo Contarini si sarebbero conosciuti da tempo. I loro appezzamenti di terreno in campagna sarebbero confinanti.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)