Omicidio Castronovo, confermato arresto di Giuseppe Rallo

La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato l’arresto di Giuseppe Rallo, 31 anni, di Palma di Montechiaro, presunto responsabile dell’omicidio di Angelo Castronovo, 65 anni, di Palma di Montechiaro, ucciso il 31 ottobre del 2022 a Palma in contrada Cipolla. Oltre al movente del delitto, ovvero l’avere agito per vendicare l’omicidio del cugino Enrico Rallo, 38 anni, del quale Castronovo si sarebbe reso complice, tracce di polvere da sparo sono state rilevate sui sedili dell’automobile di Rallo, sulle sue mani e nelle narici. Giuseppe Rallo è stato già condannato in primo grado ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per favoreggiamento allorchè avrebbe assistito alla sparatoria contro suo cugino Enrico Rallo, e durante il tragitto in ospedale ne raccolse le confidenze omettendo di riferirle. Giuseppe Rallo avrebbe impugnato il fucile calibro 12, ma un altro complice, al momento solo indiziato (con indizi ritenuti insufficienti dal Gip), avrebbe invece utilizzato la pistola calibro 9.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)