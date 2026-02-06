“Omicidio Bacchi”: condanne confermate in Appello

Condividi

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le tre condanne inflitte in primo grado: 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi, 1 anno e 8 mesi ciascuno per Gaetano Lo Medico e Alessio Greco, tutti e tre di Partinico. Sono imputati al processo per l’omicidio di Francesco Bacchi, 19 anni, morto a seguito di una rissa insorta il 14 gennaio del 2024 innanzi ad una discoteca a Balestrate. Anche secondo i giudici d’Appello, l’omicidio è stato preterintenzionale e non volontario. Sarebbe stato Cangemi, intorno alle 3 della notte, a sferrare i due violenti calci che tramortirono Bacchi, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico, e poi morto all’alba. Dal referto dell’autopsia medico – legale è emerso che a provocare la morte sarebbe stato il secondo calcio, al volto.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)