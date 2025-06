Omicidio Alaimo: altra perizia psichiatrica su Vetro

Condividi

La Corte d’Assise d’Appello di Palermo, accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Sergio Baldacchino e Raffaele Bonsignore, ha disposto l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica su Adriano Vetro, 50 anni, di Favara, reo confersso dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, 62 anni, anche lui di Favara, ucciso con un colpo di pistola nel suo ambulatorio a Favara il 29 novembre del 2022. L’incarico sarà assegnato formalmente il prossimo 11 luglio. Vetro è stato già condannato in primo grado a 22 anni di carcere, ed è stato riconosciuto capace di intendere e di volere quando ha ucciso Vetro per il mancato rilascio di un certificato necessario per il rinnovo della patente.