Omicidio a Siracusa, arrestato un sedicenne reo confesso

Ieri sera a Siracusa Christian Regina, 40 anni, è morto dissanguato a causa di una coltellata al torace. L’assassino ha confessato. Si tratta di un ragazzino di 16 anni. L’episodio sanguinoso è avvenuto in via Italia, al civico 103, sulle scale di un condominio, intorno alle ore 23:30. Il 16enne è fuggito, poi si è costituito in Commissariato accompagnato dai genitori. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma di Regina. Tra lui e il minorenne, entrambi residenti nello stesso stabile, sarebbe insorto un diverbio, sfociato poi nell’accoltellamento.