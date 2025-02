Omicidio a Ribera, proseguono le indagini

Condividi

A Ribera proseguono le indagini a seguito dell’omicidio commesso la sera di lunedì scorso del tunisino di 31 anni Aymen Mahjoub, ucciso a colpi di pistola in via Buoni Amici, a ridosso del Municipio. I Carabinieri della locale Tenenza, coordinati dalla Procura di Sciacca, sono alla ricerca del sicario che, sopraggiunto in automobile, ha sparato tre colpi. Due proiettili hanno ferito mortalmente il trentunenne al petto. L’africano, irregolare sul territorio italiano, svolgeva lavori saltuari per mantenersi.