Omicidio a Pavia, quattro giovani indagati per omissione di soccorso: fermato un 16enne

Condividi

Visualizzazioni 110

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’uccisione di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia dopo essere stato colpito alla gola con un cacciavite.

Oltre al 16enne fermato con l’accusa di omicidio, gli investigatori hanno individuato altri quattro giovani, tra i 17 e i 21 anni, ora indagati – almeno per il momento – per omissione di soccorso. Si tratta di ragazzi che si trovavano insieme al minorenne al momento dell’aggressione ma che, secondo quanto emerso, non avrebbero partecipato direttamente alla violenza.

Due di loro, ascoltati dalla Squadra mobile, avrebbero indicato proprio nel 16enne l’autore del colpo mortale. Subito dopo i fatti, il gruppo si sarebbe allontanato a piedi, riuscendo poi a raggiungere un’auto – una Volkswagen Touareg – con cui si è dato alla fuga. Gli investigatori sono risaliti al veicolo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, arrivando così all’identificazione dei presenti.

I quattro indagati hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità delle condizioni di Vaccaro, spiegando così la mancata richiesta di aiuto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da un episodio banale: il gruppo avrebbe chiesto al giovane di consegnare alcune pizze che aveva con sé. Da lì la tensione sarebbe rapidamente degenerata in una lite, fino al gesto fatale. Il 16enne avrebbe estratto un cacciavite – non ancora ritrovato – colpendo la vittima tra il collo e la spalla.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda e definire con precisione le responsabilità di ciascuno dei coinvolti.