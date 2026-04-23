Omicidio a Pavia, convalidato il fermo del 16enne: attesa per la misura cautelare e l’autopsia

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È stato convalidato il fermo del ragazzo di 16 anni accusato di aver ucciso Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara colpito a morte durante una lite avvenuta in un parcheggio nei pressi del centro storico di Pavia. La decisione è arrivata al termine dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, svoltasi all’interno dell’istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano.

Il giudice, pur confermando il fermo, non ha ancora stabilito quale misura cautelare applicare. La procura ha richiesto la custodia in carcere, mentre la difesa ha avanzato l’ipotesi degli arresti domiciliari o, in alternativa, l’inserimento del giovane in una comunità. La decisione è attesa entro le prossime ore.

Nel frattempo, la posizione del minorenne si è aggravata: oltre all’accusa di omicidio, dovrà rispondere anche di tentato omicidio per il ferimento di un amico della vittima, intervenuto nel tentativo di proteggerla durante l’aggressione.

Gli investigatori stanno inoltre valutando il ruolo di altre persone presenti al momento dei fatti. Per alcuni di loro si ipotizzano responsabilità che potrebbero andare dall’omissione di soccorso al concorso nel delitto.

Fondamentale per chiarire la dinamica sarà l’autopsia sul corpo del 25enne, fissata per domani presso l’istituto di medicina legale di Pavia. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la natura e la gravità della ferita, che in un primo momento non era apparsa letale.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale, che nelle scorse ore ha partecipato a una fiaccolata in ricordo della vittima. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza quanto accaduto e definire tutte le responsabilità.