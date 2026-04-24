Omicidio a Pavia, autopsia su Gabriele Vaccaro: attesi gli esiti per chiarire le cause della morte. Forse i funerali lunedi prossimo

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È stata eseguita all’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia l’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara ucciso nei giorni scorsi a Pavia dopo essere stato colpito con un’arma da taglio.

All’esame autoptico hanno preso parte sia il consulente nominato dalla Procura sia il medico legale scelto dalla difesa del 16enne accusato dell’omicidio. Il giudice ha concesso 30 giorni di tempo per il deposito della relazione, che sarà determinante per chiarire un aspetto cruciale: stabilire se la ferita fosse immediatamente letale oppure se un intervento più tempestivo dei soccorsi avrebbe potuto evitare il decesso.

Durante l’autopsia sono stati effettuati anche prelievi sui tessuti per approfondire le condizioni del sanguinamento e ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’aggressione.

Il minorenne indagato si trova attualmente detenuto presso l’istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano ed è accusato anche di tentato omicidio per aver ferito un amico della vittima. Altri quattro giovani presenti al momento dei fatti risultano indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nel contesto di una rapina, con l’obiettivo di sottrarre delle pizze ai ragazzi.

Concluse le operazioni medico-legali, la salma sarà restituita alla famiglia. I funerali si terranno molto probabilmente lunedì a Favara, paese d’origine della vittima.