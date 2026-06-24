Omessa diagnosi in ospedale, Asp Agrigento condannata a risarcire gli eredi con oltre 1,4 milioni di euro

Il Tribunale di Agrigento ha condannato l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento di oltre 1,4 milioni di euro ai familiari di un paziente deceduto nel 2017 durante il ricovero nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Canicattì. Secondo quanto accertato in primo grado, il decesso sarebbe stato causato da una grave omissione nei controlli clinici e dal mancato svolgimento di accertamenti diagnostici ritenuti necessari. La sentenza riconosce la responsabilità sanitaria e dispone il risarcimento di 201.182 euro per ciascuno dei tre figli e di 275.532 euro per la moglie, oltre alle ulteriori somme legate alle altre voci risarcitorie e alle spese legali maturate nel corso del procedimento. L’Azienda ha impugnato la decisione e la contesa proseguirà in appello.
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